Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşların neşeli anları, kar yağışının Adıyaman'da oluşturduğu renkli manzaralardan biri olarak hafızalara kazındı.

O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.

Zaman zaman dengesini kaybederek kara düşenler olsa da eğlence hız kesmedi.

Traktörle birlikte ilerleyen gençler, adeta 'kar safarisi' yaptı.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da etkili olan kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan görüntüler izleyenleri gülümsetti. Kar keyfini farklı bir şekilde yaşamak isteyen bazı vatandaşlar, traktörün arkasına bağladıkları halata tutunarak karlı yolda metrelerce kaydı.

