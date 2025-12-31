Adıyaman'da etkili olan kar yağışı, renkli görüntülere sahne oldu. Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, traktöre bağladıkları halatla karlı yolda kayarak ilginç anlar yaşadı.
ADIYAMAN (İGFA) -Adıyaman'da etkili olan kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan görüntüler izleyenleri gülümsetti. Kar keyfini farklı bir şekilde yaşamak isteyen bazı vatandaşlar, traktörün arkasına bağladıkları halata tutunarak karlı yolda metrelerce kaydı.
Traktörle birlikte ilerleyen gençler, adeta 'kar safarisi' yaptı.
Zaman zaman dengesini kaybederek kara düşenler olsa da eğlence hız kesmedi.
O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.
Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşların neşeli anları, kar yağışının Adıyaman'da oluşturduğu renkli manzaralardan biri olarak hafızalara kazındı.