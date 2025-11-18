Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, iki ayrı ev ve işyerine yapılan operasyonda 149 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Ekipler, Z.C. ve G.A. isimli şahıslara ait ev ve işyerlerinde yaptığı aramalarda, klima ünitesine zulalanmış 149 gram esrar ele geçirdi. Narkotik dedektör köpeğinin hassasiyeti sayesinde fark edilen uyuşturucu madde, ekipler tarafından titizlikle çıkarılarak muhafaza altına alındı.

Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, haklarında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.