Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu üyeleri, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda denetim ve inceleme ziyaretleri gerçekleştirdi.

ANKARA (İGFA) - TBMM'deki Alt Komisyon Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ile komisyon üyeleri Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, İstanbul milletvekilleri Kadri Enis Berberoğlu ve Adem Yıldırım, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, programları kapsamında ilk olarak Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı makamında ziyaret etti.

Heyet daha sonra cezaevine geçerek kurumda kapsamlı incelemelerde bulundu.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre cezaevi ziyareti sonrası açıklama yapan Milletvekili Alkayış, TBMM'nin denetim görevi kapsamında ceza ve infaz kurumlarını düzenli olarak yerinde incelediklerini belirtti. Daha önce Sincan, Diyarbakır, Mardin, Midyat, Erzurum ve Erzincan'daki cezaevlerinde de incelemeler yaptıklarını hatırlatan Alkayış, tüm bulguların Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların değerlendirmeleriyle birlikte rapora dönüştürüldüğünü ifade etti.

Düzce T Tipi Cezaevi'nden komisyona 39 başvuru yapıldığını aktaran Alkayış, 'Bu başvurularda belirtilen talepleri yerinde inceleyip değerlendirdik. Hazırlayacağımız raporu hem komisyonumuzla hem de kamuoyuyla paylaşacağız.' dedi.