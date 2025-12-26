Bunlar da ilginizi çekebilir

Milli Dayanışma Komisyonu'nun görev süresi 2 ay daha uzadı

Özgür Özel'den Erdoğan'a; 2026'da yüzde 29'le seni orda oturtmam

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli şahıs tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan şüphelilere ait araçta yapılan aramada 232 adet uyuşturucu nitelikli sentetik ecza hap ele geçirildi.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, Gerger ilçesinde 1 şahsın uyuşturucu madde sattığı, 3 şahsın ise uyuşturucu madde kullandığı belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gerger Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan 1 şüpheli ile uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.