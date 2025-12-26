Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Sakarya İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, asgari ücretin belirlenmesinin ardından harekete geçerek denetimlerini sıklaştırdı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Zabıtası ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, asgari ücretin belirlenmesinin ardından marketlerde eş zamanlı denetim yaptı. Reyonlar ve tezgahlar tek tek kontrol edildi, reyon-kasa fiyatları karşılaştırıldı. Yeni yıl öncesi mevzuata aykırı orandafahiş fiyat artışı yapan işletmelere ise yasal işlem uygulandı.

2026 öncesi haksız, fahiş fiyat artışına karşı denetimlere başlayan geçen ekipler, sahaya inerek şehir genelinde çok sayıda marketi tek tek kontrol etti, eş zamanlı denetimler yaptı. Market reyonlarındaki ürünleri tek tek kontrol eden ekipler, reyon fiyatı ile kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Reyon fiyatları üzerinde de incelemeler yapan, sistem kontrolleriyle haksız fiyat artışını denetledi ve vatandaşın mağduriyet yaşamasını engellemek için yoğun bir çalışma ortaya koydu. Ulusal ve yerel zincir marketlerde temel gıda ürünleri, meyve, sebze ve hijyen ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün fiyat etiketlerine bakıldı.

Fahiş uygulama, reyon-kasa farkı konusunda eksiklik ve olumsuzluk tespitedilen işletmelere idari yaptırımlar uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği kaydedildi.