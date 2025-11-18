Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, Kasım ayı boyunca yürüttüğü yoğun güvenlik uygulamalarında aranan 108 kişiyi yakalarken, uyuşturucu operasyonlarında 8 bini aşkın sentetik ecza ele geçirdi.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, 02-16 Kasım 2025 tarihleri arasında kent genelinde suç ve suçlulara yönelik geniş kapsamlı güvenlik uygulamaları gerçekleştirdi. Operasyonlarla hem aranan şahısların yakalanması hem de uyuşturucu ile mücadelede önemli başarılar elde edildi.

Asayiş ekiplerince yapılan çalışmalarda, 16'sı hırsızlık suçlarından olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 108 kişi yakalandı. Şüphelilerden 19'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, operasyonların suç eğilimli kişilere karşı caydırıcı bir etki oluşturduğunu belirtti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 31 Ekim-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda ise 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 6'sı 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı. Operasyonlarda toplam 8.455 adet sentetik ecza hap ve 250,23 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadeleyi toplum geneline yaymak amacıyla yürütülen bilgilendirme çalışmalarında ise 300 kişi; NARKO İhbar, UYUMA ve NARVAS projeleri hakkında bilinçlendirildi.