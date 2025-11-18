Icarus'un Geleceği kampanyası, COP30 öncesinde iklim eyleminde duyguyu artırıp çocuklar için kararlar almayı amaçlıyor. Kampanya, emisyon kesintileri ve fosil yakıt sübvansiyonlarının sona erdirilmesi çağrısı yaptı. 38,2 milyon kişiye ulaştı.

ACCESS Newswire / MIAMI, FL (İGFA) - Miami'de doğan'Icarus'un Geleceği kampanyası''nda, Dünya liderleri çocukları seçmeli, petrol kârlarını değil. COP30 Başkanı: lobicileri dışarı çıkarın ve sübvansiyonları sonlandırın - https://act4icarus.org #EveryHeartbeatMatters #COP30

Our Present, Icarus' Future kampanyası, iklim eylemindeki gecikmeyi ebeveynler, çocuklar ve insan hikâyeleri üzerinden yeniden çerçeveleyerek COP30 öncesi duyguyu kamusal baskıya dönüştürüyor. Kampanya; çarpıcı bir enstalasyon, küresel bir imza kampanyası ve bir sanat yarışması ile bu yıl doğan çocukların yaşam şanslarının bugün alınan kararlara bağlı olduğunu vurguluyor.

İklim açısından kırılgan Miami Beach'te doğup Climate Week NYC'de milyonlarca kişiye ulaşan kampanya; yükselen sıcaklıklar, deniz seviyesindeki artış, kirlilik ve aşırı hava olaylarının bir çocuğun yaşamı boyunca yaratacağı etkileri görünür kılmak için sürükleyici hikâye anlatımı kullanıyor. Kampanya; uygulanabilir emisyon kesintileri, fosil yakıt sübvansiyonlarının sona erdirilmesi ve endüstri lobiciliğine sınırlama getirilmesini talep ediyor.

Icarus'un uyarıcı mitini günümüz iklim krizine bağlayan çalışma, farkındalık yaratmakla kalmayıp kamu desteğini harekete geçiriyor ve liderler üzerinde baskı oluşturuyor. Bugüne kadar dijital ve geleneksel medya kanallarında tahmini 38,2 milyon kişiye ulaştı; on binlerce imza topladı ve kısa süre önce yedi LUUM Ödülü (2 Altın, 5 Gümüş) kazandı.

Kampanya, kültürel etki odaklı yaratıcı işleriyle tanınan Zubi ve kanıta dayalı iklim çözümlerine yatırım yapan VoLo Foundation tarafından destekleniyor.

CLEO Enstitüsü CEO'su Yoca Arditi-Rocha 'LUUM'da kazanmak zaten bildiğimizi doğruladı: Sanat insanları harekete geçirir: insanlar da politikayı. Bugün müzakereciler Brezilya'da toplanırken liderlerden zor kararlar almalarını istiyoruz: Gezegen ısıtan emisyonları kesin, fosil yakıt kirliliğini teşvik eden vergi mükellefi sübvansiyonlarını sonlandırın ve küresel iklim görüşmelerinden endüstri lobicilerini çıkarın. Dünya liderleri: siz geleceğin muhafızlarısınız, müzayedecileri değil. COP30'da çocukları kurumsal kârların üstünde tutun. Her kalp atışı önemlidir.' şeklinde konuştu.

VoLo Foundation Kurucu Ortağı ve Mütevelli Üyesi Thais Lopez Vogel 'CLEO, Icarus'un mitini iklim krizine son derece yerinde bir metafor olarak ustalıkla kullandı. Icarus'un güneşe fazla yaklaşınca kanatlarının erimesi gibi, bilim insanlarının uyarılarını görmezsek gezegenimiz de benzer bir kaderle karşı karşıya kalacak. Çocuk olarak tasvir edilen Icarus, bugün aldığımız kararlarla şekillenen dünyayı devralacak olan nesli temsil ediyor.' dedi.

Zubi Başkan Yardımcısı ve Yaratıcı Yönetmeni Iván Calle 'Mesajlara karşı bağışıklık kazandık. Bilgi bombardımanı yüzünden artık kimse gerçekten dinlemiyor. Bu gürültüyü aşmak için kelimelerle değil, hayatın kendisiyle konuşan bir ses yarattık. Sessiz bir haberci, bir bebek: insanların durup nihayet dinlemesini sağladı.' ifadelerini kullandı.

COP30'DA POLİTİK TALEPLER

• Uygulanabilir, hızlı emisyon azaltımları ve fosil yakıtlardan çıkışın hızlandırılması

• Fosil yakıt sübvansiyonlarının ve kamu finansmanının sonlandırılması

• Özel çıkarların BM iklim görüşmelerine etki etmesini engelleyen güvenlik mekanizmaları

Daha fazla bilgi için: Act4Icarus.org

NEDEN ŞİMDİ?

Fosil yakıtlar her yıl yaklaşık 1,5 trilyon dolar doğrudan sübvansiyon alıyor. Dolaylı maliyetler (sağlık ve iklim zararları) dahil edildiğinde bu rakam 7 trilyon dolar seviyesine çıkıyor.

Ayrıca COP30'da güçlü bir fosil yakıt lobisi varlığı tespit edildi. Bu durum hem politik hem finansal bir engel oluşturuyor ve kampanyayı daha kritik hale getiriyor.

Miami gibi şehirler artan maliyetler, sigorta fiyatları, altyapı baskısı, yerinden edilme ve kırılgan topluluklara yönelik orantısız etkilerle karşı karşıya. ABD'nin zirvede aktif rol almamasıyla, COP30'un sonuçları küresel önem taşıyor. Kasım ayında alınacak kararlar, adil geçişi hızlandırıp hızlandırmayacağımızı veya gelecek nesilleri daha büyük risklere mi sürükleyeceğimizi belirleyecek.

Zaman şimdi. Sonrası çok geç olacak.

MEDYA FIRSATLARI

CLEO; COP30'da kamera önü röportajları, anne merkezli hikâye, kampanya materyalleri, video, dilekce ve yarışma verileri sağlayabilir.

THE CLEO INSTİTUTE HAKKINDA

The CLEO Institute, kadın liderliğinde, partizan olmayan bir STK'dır. İklim bilimini eğitim, savunuculuk ve topluluk etkileşimi yoluyla eyleme dönüştürür. 62 binden fazla kişiyi eğitmiş, milyonlarca doları yerel çözümlere yönlendirmiş, yaratıcı ve ödüllü kampanyalarıyla ulusal çapta tanınmıştır.

ZUBI HAKKINDA

zubiad.com, Miami'de 50 yıl önce kurulan ve bugün WPP ağına bağlı olan çok kültürlü bir iletişim ajansıdır. ABD'de çok kültürlü pazarlamanın öncülerindendir.

VOLO FOUNDATİON HAKKINDA

VoLo Foundation, bilim temelli iklim çözümlerini destekleyen, eğitimi güçlendiren ve sağlık alanında etki yaratan özel bir vakıftır.

LUUM AWARDS HAKKINDA

LUUM Awards, ölçülebilir sosyal ve çevresel etki yaratan yaratıcı kampanyaları ödüllendirir. 2025 edisyonu beş kıtadan ajansları, STK'ları ve markaları onurlandırmıştır.

KAYNAK: The CLEO Institute