Adıyaman genelinde asayiş suçlarının önlenmesi, suça karışan kişilerin yakalanması ve huzur ortamının sağlanması amacıyla geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

ADIYAMAN (İGFA) - Denetimler kapsamında il genelinde 28 sabit nokta, 37 park ve bahçe ile 13 konteyner kentte uygulama yapıldı. Toplam 3.013 kişi, 739 araç ve 209 motosiklet kontrol edildi.



Yapılan kontrollerde 32 araca toplam 244.832 TL idari para cezası uygulanırken, 1 kişi alkollü araç kullanmaktan dolayı adli işleme tabi tutuldu. Ayrıca 4 araç trafikten men edildi.