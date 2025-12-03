Türkiye genelinde artan gıda zehirlenmeleri sonrası Mudanya Belediyesi ekipleri, ilçedeki fırın, lokanta, tavuk, fast food ve kebap satışı yapan işletmelerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Ülke genelinde gıda kaynaklı zehirlenme vakalarının artması üzerine Mudanya Belediyesi bünyesindeki Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yeni bir denetim seferberliği başlattı.

Fırınlardan kebap işletmelerine, lokantalardan fast food noktalarına kadar birçok işletme detaylı şekilde kontrol edildi. Denetimlerde; fiyat ve gramaj uygunluğu, ürünlerin son kullanma tarihleri, mutfak ve hazırlık alanlarının hijyen durumu ile üretim süreçleri tek tek incelendi.

Mevzuata aykırı uygulamalara rastlanan işletmeler hakkında gerekli idari işlemler yapıldı. Standartlara uygun şekilde faaliyet gösteren işletmelere teşekkür eden belediye, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların kesintisiz ve artırılmış bir biçimde sürdürüleceğini vurguladı.