FETÖ'YE yönelik son iki haftadır ülke genelinde yürütülen FETÖ operasyonlarında 121 şüpheli gözaltına alındı. 58 kişi tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yakalananlar arasında örgütün askeri mahrem yapılanması, öğrenci yapılanması, adliye mahrem yapılanması ve diğer gizli yapılanmalarında faaliyet gösteren kişilerin bulunduğunu belirtti.

Şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla iletişim kurdukları ve sosyal medyada propaganda yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 58'i tutuklanırken, 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlar; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa ve Tokat'ın da aralarında bulunduğu 37 ilde gerçekleştirildi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişiler de yakalandı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, ''Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor.'' ifadelerine yer verdi.

