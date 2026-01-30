Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasının mührünü bu asra vuracağız

Olayla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu adreste fuhuş yapıldığı tespit edilirken, S.A., M.A. ve E.U. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi yeni yollar ve yatırımlarla büyütmeye devam edeceğiz

ADIYAMAN (İGFA) - Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bulvar üzerinde bulunan 7 katlı bir iş merkezinin 7'nci katında faaliyet gösteren gizli masaj salonuna operasyon düzenlendi.

Adıyaman Emniyeti, bulvar üzerindeki bir iş merkezinin 7. katında gizli bir masaj salonuna operasyon düzenledi. Fuhuş yapıldığı tespit edildi, 3 kişi hakkında işlem başlatıldı. 3 mağdur kurtarıldı, iş yeri kapatıldı. Soruşturma sürüyor.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.