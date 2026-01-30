Adıyaman Emniyeti, bulvar üzerindeki bir iş merkezinin 7. katında gizli bir masaj salonuna operasyon düzenledi. Fuhuş yapıldığı tespit edildi, 3 kişi hakkında işlem başlatıldı. 3 mağdur kurtarıldı, iş yeri kapatıldı. Soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN (İGFA) - Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bulvar üzerinde bulunan 7 katlı bir iş merkezinin 7'nci katında faaliyet gösteren gizli masaj salonuna operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu adreste fuhuş yapıldığı tespit edilirken, S.A., M.A. ve E.U. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonda 3 mağdur kadın şahıs kurtarılırken, fuhuş faaliyetinin yürütüldüğü iş yeri mühürlenerek kapatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

