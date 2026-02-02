Bunlar da ilginizi çekebilir

ABD-İran geriliminin de görüşüleceği toplantıda, ayrıca Ankara'nın Washington yönetimine ilettiği üçlü zirve önerisi de ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantının ana gündemini, ABD ve İran arasındaki yükselen gerilim oluşturacak.

