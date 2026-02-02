Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantının ana gündemini, ABD ve İran arasındaki yükselen gerilim oluşturacak.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek.

Kabine toplantısı, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak.

CİMER 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' için vatandaşların görüşü alınıyor
CİMER 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' için vatandaşların görüşü alınıyor
İçeriği Görüntüle

Toplantının gündeminde özellikle dış politikadaki son gelişmeler öne çıkıyor.

ABD-İran geriliminin de görüşüleceği toplantıda, ayrıca Ankara'nın Washington yönetimine ilettiği üçlü zirve önerisi de ele alınması bekleniyor.

Kaynak: RSS