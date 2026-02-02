Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantının ana gündemini, ABD ve İran arasındaki yükselen gerilim oluşturacak.
ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek.
Kabine toplantısı, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak.
Toplantının gündeminde özellikle dış politikadaki son gelişmeler öne çıkıyor.
ABD-İran geriliminin de görüşüleceği toplantıda, ayrıca Ankara'nın Washington yönetimine ilettiği üçlü zirve önerisi de ele alınması bekleniyor.
Kaynak: RSS