Olumsuz hava koşulları nedeniyle Edirne Valiliği, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı. Karar, vatandaşların can güvenliği için alındı.

EDİRNE (İGFA) - Edirne'de etkili olan olumsuz hava koşulları, valiliği önlem almaya yöneltti. Yapılan açıklamada, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 09.30 itibariyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına tedbiren izin verilmeyeceği duyuruldu.

Valilik, kararın trafik seyir güvenliği ve can güvenliği için alındığını vurgulayarak, vatandaşlardan bir sonraki duyuruya kadar kurala uymalarını istedi.

Yetkililer, özellikle yağış ve buzlanma riski bulunan bölgelerde sürücülerin dikkatli olmasını ve toplu taşıma kullanımını tercih etmelerini tavsiye etti.