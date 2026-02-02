Bursa Belediyeler Birliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliği ile 'Bursa İRAP 2027-32 Afet Risk Azaltma Çalıştayı' düzenliyor.

BURSA (İGFA) - Almira Hotel'de, Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın ev sahipliğinde başlayan 2 gün sürecek çalıştayda; Bursa'nın 2027-32 dönemine yönelik ikinci 5 yıllık İl Afet Azaltma Planı'nın hazırlanmasına katkı sunulması amaçlanıyor. Çalıştayda gerçekleştirilecek sunumlar ve yuvarlak masa toplantılarıyla birlikte; ilçelerin karşı karşıya olduğu tehlike ve risklerin net biçimde ortaya konulması ve bu riskleri azaltmaya yönelik adımların belirlenmesi hedefleniyor.

Ayrıca ilçelere göre belirlenmiş tehlike ve risk öncelikleri, 2027-2032 dönemine yönelik uygulanabilir ve izlenebilir eylem listeleri, kurum ve kuruluşlar arasında netleştirilmiş görev, sorumluluk ve iş bölümü, veri paylaşımı ve kurumsal koordinasyonu güçlendirecek işleyiş ve iletişim mekanizmaları ile merkez ve merkez dışındaki ilçeleri kapsayan bütünleşik il düzeyi stratejik çerçevenin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

'TEHDİTLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

'Bursa İRAP 2027-32 Afet Risk Azaltma Çalıştayı'nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çalıştayın amacının şehrin geleceğini daha güvenli temeller üstüne inşa etmek olduğunu belirtti. Küresel çapta değişen dinamiklerin kentleri büyük tehditlerle karşı karşıya bıraktığını vurgulayan Başkan Yılmaz; 'Günümüzde bu afetlerin hem sayısı hem de sıklığı hızla artmakta; buna bağlı olarak sosyal, ekonomik ve çevresel kayıp risklerimiz her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır. İklim değişikliğinin etkisiyle artan seller, heyelanlar, orman yangınları ve depremler gibi doğa olaylarının yanı sıra; sanayi kazaları ve kimyasal sızıntılar gibi insan eliyle tetiklenen riskler de kent yaşamını doğrudan tehdit etmektedir' ifadelerini kullandı.

'BURSA'NIN SAVUNMA KALKANI'

Afetlerle mücadele noktasında sadece olay anına ve sonrasındaki müdahaleye odaklanmanın yanlış olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, 'Asıl olan, afetler gerçekleşmeden önce riskleri doğru tespit eden, önceliklendiren ve bu riskleri sistematik olarak azaltmayı hedefleyen bir yönetim anlayışını hayata geçirmektir. Bursa İl Afet Risk Azaltma Planı ilimizin ve ilçelerimizin geleceğini koruma altına alan hayati birer yol haritasıdır. Bilimsel veriler üzerine inşa edilen bu uzun vadeli planlama, Bursa'nın savunma kalkanını oluşturmaktadır. Bursa İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında yürüteceğimiz çalışmalarla; daha güvenli yaşam alanları oluşturmayı, can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi, afet bilincini toplumun tüm kesimlerine yaymayı, kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmayı ve kurumlar arası iş birliğini kalıcı hale getirmeyi hedeflemekteyiz' diye konuştu.

HEDEF 30 BİN KONUT

Yıldırım'da gerçekleştirdikleri çalışmalardan da örnekler veren Başkan Yılmaz, 'Yıldırım Belediyesi olarak 2019 yılından bugüne ilçemizde yürüttüğümüz imar ve kentleşme çalışmaları ile 23 mahallede 168 hektar alanda imar planı uygulama ve kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyoruz. 16 noktada yaptığımız kentsel dönüşüm projesinin yanında 33 farklı noktada özel sektör eliyle yürütülen kentsel dönüşüm projelerine destek verdik. 'Yıldırım'da büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz' mottosuyla yürüttüğümüz bu çalışmalarla 'En iyi riskli alan kentsel dönüşüm yapan belediye ödülü'ne layık görüldük. Bugüne kadar yaklaşık yeni 7 bin 500 adet bağımsız birimi kentsel dönüşüm ile ilçemize kazandırdık ve 2029 yılına kadar 30 bin adet bağımsız birimi ilçemize kazandırmayı hedeflemekteyiz. Yıldırım'da geliştirdiğimiz ve başarısı tescillenmiş bu dönüşüm modelini ve tecrübemizi hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin; talep eden her bir belediyemizle paylaşmaya ve yaygınlaştırmaya da hazırız' ifadelerini kullandı.

Afetlere hazırlık konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, Yıldırım'da yeni yapılacak binalarda, 50 bağımsız bölüm ve üzeri yapı projelerinde afet ve acil durum konteyneri konulması, belediye meclisimizin kararıyla zorunlu hale getirilmiştir. İl AFAD müdürlüğümüz ve muhtarlarımızla birlikte mahallelerimizde oluşturduğumuz afet gönüllüleri ekipleriyle eğitimler ve tatbikatlar düzenleyerek her bir hemşehrimizin farkındalığını artırmayı, mahallelerimizi daha dirençli hale getirmeyi hedefliyoruz. Yine Türkiye'de ilk defa tüm muhtarlarımıza telsiz dağıtarak afet anında kesintisiz iletişimi hedefledik. Kapalı pazar alanlarımızı, kent parklarımızı afet anında ihtiyacımıza cevap verecek bir altyapıyla donatıyoruz. 7 yıl içerisinde Deliçay üzerinde yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dere ıslahı gerçekleştirerek ovamızı sel baskınlarına karşı daha dirençli hale getirdik. Yıldırım Belediyesi olarak zikrettiğimiz adımlar başta olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdik, yeni projelerle de bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.

'BURSA'NIN RİSKİ YÜKSEK'

Bursa'nın, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz ise; 'Açıkça ifade etmeliyiz ki; Bursa aynı zamanda deprem riski yüksek bir kenttir. Kuzey Anadolu Fay Sistemi'ne olan yakınlığımız, zemin özelliklerimiz, yapı stokumuzun niteliği, deprem gerçeğini görmezden gelme lüksümüz olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle; depremi sadece olası bir senaryo olarak değil, bilimsel verilerle ele alınması gereken somut bir risk olarak değerlendiriyoruz. İl Afet Risk Azaltma Planı süreci; risklerin tespiti, önceliklendirilmesi ve en önemlisi uygulanabilir eylem planlarının oluşturulması açısından son derece kıymetlidir' ifadelerini kullandı.

AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet Buldan ise çalıştayın önemine dikkat çekerek; 'AFAD olarak her türlü afet ihtimaline karşı hazırlık ve çalışmalarımız devam ediyor. Kurum olarak, her an bir afetle karşı karşıya kalabileceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz' dedi. AFAD Afet Risklerini Azaltma ve Önlem Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan da kurum olarak çalışma, plan ve hazırlıkları hakkında bilgilendirme yaptı. Çalıştayın hayırlı olmasını dileyen Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun ise afetlere karşı kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti. Açılış konuşmalarının ardından çalıştay sunumlar ve yuvarlak masa toplantılarıyla devam etti.

Bursa Afet Risk Azaltma Çalıştayı 3 Şubat Salı günü sona erecek.