Bursa İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilerin güvenli şekilde okula gidip gelmesini sağlamak amacıyla 2026 yılı okul döneminde trafik denetimlerini sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'da eğitim öğretimde ikinci dönemin başlamasıyla birlikte İl Jandarma Komutanlığı, öğrenci kardeşlerin okula gidiş ve dönüşlerinde güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Jandarma ekipleri, servis araçları ve öğrencilerin kullandığı güzergahlarda yaptıkları kontrollerle hem trafik kurallarına uyulmasını sağlıyor hem de olası kazaların önüne geçmeye çalışıyor.

Ekipler, velilerin ve öğrencilerin güvenliğini en üst düzeyde tutarak, okul bölgelerinde araç sürücülerini de uyarıyor.

Komutanlık, denetimlerin devam edeceğini belirterek, 'Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde eğitimlerine ulaşmaları için trafik kurallarına uymak herkesin sorumluluğudur' mesajını verdi.