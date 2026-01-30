Mudanya Belediyesi, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 103. yılını 'Aynı Evden, Ayrı Dünyalara' temasıyla düzenlediği etkinliklerle andı. Fotoğraf sergileri, tiyatro gösterimleri ve panellerle mübadillerin izleri yaşatıldı.

BURSA (İGFA) - Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 103. yıl dönümü, Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı.

'Aynı Evden, Ayrı Dünyalara' temasıyla gerçekleştirilen program, mübadil kentlerin belediye başkanlarını bir araya getirerek hem tarihsel hafızayı hem de geleceğe dönük iş birliklerini gündeme taşıdı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklere; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, siyasi parti temsilcileri, mübadil dernekleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Mütareke Müze Evi önünde gerçekleştirilen törende, Lozan Mübadilleri Vakfı ve Türkiye'deki mübadil kuruluşları tarafından imzalanan 103. Yıl Bildirisi okundu. Göç yollarında yaşamını yitirenler anısına denize kırmızı karanfiller bırakıldı.

MÜBADELE KENTLER BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Etkinlik kapsamında düzenlenen 'Mübadeleyle Yüzleşen Kentler' panelinde konuşan Başkan Dalgıç, mübadil kentler arasında kurumsal bir iş birliği zemini oluşturulmasını önererek, Mübadil Kentler Birliği kurulmasının önemine işaret etti.

Dalgıç, bu yapı sayesinde sözlü tarihin yazılı ve somut hale getirilebileceğini, ortak projeler geliştirilebileceğini ve mübadil hafızasının gelecek kuşaklara aktarılabileceğini belirtti.

BAŞKANLARDAN ÖNE ÇIKAN MESAJLAR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mübadil torunu olduğunu belirterek, 'Mustafa Kemal Atatürk bizim en büyük mübadil göçmenimizdir' dedi ve mübadil derneklerinden yaşanmışlıkları kayıt altına almalarını istedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, Mudanya'da kendisini evinde hissettiğini ifade ederek, 'Yaşadığımız kentlerin kökenlerini bilmezsek doğru yönetemeyiz. Mübadil duygularını samimiyetle paylaşıyorum' dedi.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER VE SERGİLER

Öte yandan etkinlikler kapsamında Mudanya Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Girit Mahallesi'nde mübadele sürecini anlatan tiyatro performansı sergiledi.

Mübadillerin hatıraları, bugün hala Mudanya'da; taşlarda, rüzgarda, denizin sesinde yaşıyor.



103. yılında Mütareke Meydanı'nda, umutla hüzün birbirine karıştı.



Ayrılığa tanıklık eden denize, kırmızı karanfiller eşlik etti bu kez: pic.twitter.com/0hTSECVeN8 — Deniz Dalgıç (@denizdalgic) January 30, 2026

Ayrıca, Girit'te tek Türk fotoğrafçı olan Bahaettin Rahmi Bediz'in çektiği fotoğraf ve kartpostallardan oluştan Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin kurucu üyesi Cüneyt Pekman'ın koleksiyonundaki '1900'lü Yılların Başlarında Girit' adlı fotoğraf sergisi Mudanya Belediyesi Cumhuriyet Galerisi'nde izlenime açıldı.

Akademisyenler ve yazarların katıldığı 'Mübadele Kültürü' oturumunda ise sözlü tarih çalışmaları ve mübadil hafızasının korunması üzerine görüşler paylaşıldı.

Etkinlikler, mübadele hafızasını yaşatma ve farklı kentlerdeki mübadil topluluklarını bir araya getirme amacıyla kapsamlı bir programla tamamlandı.