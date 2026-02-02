Bunlar da ilginizi çekebilir

Yarıyıl tatilinin sona erdiği 2 Şubat Pazartesi günü itibarıyla çalışmalar tamamlandı ve hatta metro seferleri normale döndü.

Bu süreçte ulaşım, ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından hizmete alınan 552 numaralı otobüs hattı ile sağlandı.

25 Ocak Pazar günü başlatılan çalışmalar süresince Narlıdere Kaymakamlık ile Fahrettin Altay istasyonları arasında metro seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Metrosu'nun Evka-3-Narlıdere Kaymakamlık hattında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında Fahrettin Altay İstasyonu'nda makas sistemleri yenilendi.

İzmir Metrosu'nun Fahrettin Altay İstasyonu'nda yürütülen makas değişim çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar nedeniyle geçici olarak durdurulan Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık arasındaki seferler bugün yeniden başladı.

