Cumhurbaşkanlığı, aile kurumunun güçlendirilmesi ve nüfus yapısının desteklenmesi amacıyla 2026-2035 'Aile ve Nüfus 10 Yılı'nı ilan etti. Vatandaşlar, politika önerilerini CİMER üzerinden iletebilecek.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2026-2035 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' kapsamında, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi ile nüfus yapısının desteklenmesine yönelik politika ve uygulamaların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, politika geliştirme süreçlerine vatandaşların görüşlerinin dahil edilmesi amaçlanıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden, vatandaşlar aile ve nüfus politikalarına ilişkin düşünce, öneri ve beklentilerini iletebilecek.

İletilen görüş ve öneriler, uygulanacak program ve politikaların şekillendirilmesine katkı sağlayacak ve Türkiye'nin demografik hedeflerine ulaşmasına destek olacak.

İletişim Başkanlığı, vatandaşları CİMER aracılığıyla görüşlerini paylaşmaya davet etti.