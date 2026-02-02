Jandarma Havacılık Komutanlığı, 5'inci GÖKBEY helikopterini envanterine katarak filosunu güçlendirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu.
ANKARA (İGFA) - Jandarma Havacılık Komutanlığı, yerli üretim GÖKBEY helikopterlerinden 5'inci birimi envanterine ekleyerek havacılık kapasitesini artırdı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Gökbey filomuz büyüyor. Mutluyuz, gururluyuz!' ifadelerini kullandı.
Jandarma Havacılık Komutanlığımız, 5'inci GÖKBEY helikopterini envanterine kattı.
Mutluyuz, gururluyuz!
GÖKBEY helikopterleri, gelişmiş teknolojik donanımı ve yüksek manevra kabiliyeti ile jandarmanın özellikle güvenlik, arama-kurtarma ve afet yönetimi gibi kritik görevlerinde etkinliğini artıracak.
Söz konusu adım, yerli savunma sanayisinin gücünü ve jandarma havacılığının modernizasyonunu simgeliyor.