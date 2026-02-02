Bunlar da ilginizi çekebilir

Söz konusu adım, yerli savunma sanayisinin gücünü ve jandarma havacılığının modernizasyonunu simgeliyor.

GÖKBEY helikopterleri, gelişmiş teknolojik donanımı ve yüksek manevra kabiliyeti ile jandarmanın özellikle güvenlik, arama-kurtarma ve afet yönetimi gibi kritik görevlerinde etkinliğini artıracak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Gökbey filomuz büyüyor. Mutluyuz, gururluyuz!' ifadelerini kullandı.

