Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan İnegöl Giriş Kavşağı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, bağlantı yolları ve yüksek hızlı tren hattıyla Bursa'nın ulaşım altyapısında büyük ilerleme kaydedileceğini söyledi.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanan İnegöl Giriş Kavşağı, düzenlenen geniş katılımlı törenle hizmete açıldı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban katıldı.

Açılışta konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, hem kavşağın hem de Bursa'da planlanan yeni ulaşım projelerinin önemine dikkati çekerken, 'Bu üst geçit trafiği rahatlatacak. İki yeni kavşağın da önümüzdeki iki yıl içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Bursa olarak hızlı treni de artık görmek istiyoruz; önümüzdeki yıl bu hayalin gerçek olmasını diliyorum' dedi.

VALİ AYYILDIZ: 'İNEGÖL BU HATTIN KİLİT NOKTASI'

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, kavşağın yalnızca İnegöl için değil, Türkiye'nin doğu-batı ulaşımı açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Vali Ayyıldız, 'Ankara'dan başlayıp İzmir ve İstanbul'a uzanan hattın düğüm noktası İnegöl'dür' diyerek 'Bu yatırım tüm bölge ekonomisini taşıyan bir aksın güçlendirilmesidir. Sayın Bakanımıza ilimiz adına teşekkür ederim' dedi.

BAKAN URALOĞLU: 'BURSA'NIN ULAŞIM VİZYONU GÜÇLENİYOR'

Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, günün ilerleyen saatlerinde Bursa Şehir Hastanesi ve YHT Garı için bağlantı yollarının temelini atacaklarını belirterek Bursa'nın ulaşımda yeni bir döneme girdiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'de karayolu yatırımlarında gelinen noktayı aktararak şu değerlendirmede bulundu:

'Biliyorsunuz, yol medeniyettir. Sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet ve dünya ile bütünleşme demektir. Ekonomik büyümenin birinci şartı güçlü bir ulaşım altyapısıdır. Olmazsa olmazdır. Karayolu taşımacılığı, aktarmasız, güvenli, esnek, hızlı ve kolay ulaşımın vazgeçilmez ulaşım modu olarak çıkmaktadır. Karayolları, gelişmiş ülkeler için hem uluslararası hem de yurt içi taşımacılık faaliyetlerinde kilit bir rol oynamakta ve adeta lojistik sistemin kılcal damarları olarak hayati bir fonksiyonu üstlenmektedir. Bu gerçeğin bilinciyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yirmi üç yıllık dönem içerisinde karayolu adeta yeni bir çağın kapılarını aralamıştır. Ülkemizin dört bir yanında doğu, batı, kuzey, güney demeden her tarafı baştan başa standartlı yol ağlarıyla kara yolcu kardeşlerimizle donattık. 2002 yılında bakın, 6.501 kilometre yolumuz vardı. Bunu hep söylüyoruz ama tekrar etmekte de fayda var. Sadece altı birbirine bölünmüş yollarla bağlanıyordu. Bunu tam beş katı artırarak bugün 29.947 kilometreye çıkardık, çok şükür. Ve 77 ilimizi de bölünmüş yollarla birbirine bağlamış olduk. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı, Bursamızın da içerisinde olduğu illerde başta olmak üzere 3.796 kilometreye çıkardık. BSK kaplamalı yollarımızın uzunluğunu 8 bin 591 kilometreden 31 bin 527 kilometreye çıkardık. Hani Cumhurbaşkanımız diyor ya, 'nereden nereye', gerçekten. Biz de bunları karayolcu kardeşlerimizle, bütün ekiplerimizle, milletvekillerimizle, il yönetimimizle, valiliklerimizle beraber çok şükür hayata geçirdik. Yüksek dağları tünellerle, derin vadileri köprü ve viyadüklerle geçerek birbirine bağladık. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 811 kilometreye çıkardık. Evet, oradaki kardeşimize biz de buradan selam ediyoruz. Uzunluğumuzu 833 kilometreye çıkardık. Değerli misafirler, fark ettiyseniz, bölünmüş yol uzunluğumuzu da 30.000 kilometrenin eşiğine getirdik. Sadece birkaç adım kaldı. Sene sonuna kadar inşallah 30 bin kilometreye çıkaracağız' .

'İNEGÖL, TÜRKİYE'NİN ÜRETİM GÜCÜNÜN MERKEZLERİNDEN BİRİ'

Yüksek standartlı yolların ekonomik büyümeye katkısını vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü, viyadük ve tünel yatırımlarındaki artışla Türkiye'nin lojistik kapasitesinin güçlendiğini ifade etti.

Mobilya sektöründe dünya markası olan İnegöl'ün güçlü sanayi yapısına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, 'Yüz altmış ülkeye ihracat yapan İnegöl'ün dünya ile bağlantısı artık daha hızlı ve güvenli olacak' ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, açılışı yapılan 152 metre uzunluğunda, 6 açıklıklı köprülü kavşağın bölge için taşıdığı önemi şu sözlerle anlattı:

'Bağlantı yollarıyla birlikte 1 kilometre uzunluğundaki projemiz, Bursa-İnegöl-Eskişehir devlet yolunun en kritik noktasında yükseldi. Bakın, İnegöl'ümüzün girişinde her gün ortalama gidiş-dönüş yaklaşık 60.000 araç giriş çıkış yapıyor. Ve bunların neredeyse beşte biri, yani 10.000'in üzerindeki ağır taşıt trafiğine sahip. İşte tam bu yoğunlukta vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini en üst seviyede tutmak, aynı zamanda İnegöl mobilyasını dünyaya ulaştıran tırlarımızı, firmalarımızı, kamyonlarımızı kesintisiz akışa kavuşturmak için bu kavşağı inşa ettik. İnegöl giriş kavşağı artık şehir merkezine giriş-çıkış yapan araçlarımızla transit geçen ağır taşıtlarımızı birbirinden tamamen ayırmış durumda. Trafik yoğunluğunu azaltarak daha akıcı bir akış sağlamış olduk bu vesileyle. Böylece zamandan yıllık 1 milyar 200 milyon lira, akaryakıttan 50 milyon lira olmak üzere toplam yıllık 1 milyar 250 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız. Gerçekten bu rakamları sadece bir rakam olarak değerlendirmeyelim. Bakın, buraya yaptığımız yatırımı bir yıldan daha az bir sürede ülkemize kazandırmış oluyoruz. Yani sanayici, tacir kardeşlerimiz bilir, bunun ne anlama geldiğini de takdir ederler. Ne kadar doğru iş yaptığımızın belgesidir verdiğim rakamlar'.