ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin özel gün dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikler art arda halkla buluşuyor.

Adana'da şiddet sonucu yaşamını yitiren kadınların anısını yaşatmak için Gökbuket Köyü / Sarıçam mevkisinde oluşturulan '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ormanı-2'de fidanlar toprakla buluşturuldu.

Her bir fidan, hayatı elinden alınan kadınların anısına bir umut, geleceğe bırakılan bir iz oldu. Kök salan her yeni yaşam, şiddetsiz bir dünya için verilen mücadelenin simgesi olarak büyümeye devam edecek.

MOR VE TURUNCU BALONLAR GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI

Ayrıca Adana'nın simgesi olan Tarihi Büyük Saat önünde, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ses Çıkarıyoruz' sloganıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Kadınlar, şiddetsiz bir dünya dileğiyle mor ve turuncu balonlarını gökyüzüne bıraktı. Göğe yükselen her balon, şiddetin son bulması yönündeki kararlılığı, dayanışmayı ve umudu simgeledi. Kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu bir kez daha güçlü bir şekilde haykırıldı.