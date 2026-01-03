Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ulaşım hizmetlerinde vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yeni bir dijital uygulamayı daha hayata geçirdi. ·

ANKARA (İGFA) - EGO Genel Müdürlüğü, anonim tam karta sahip vatandaşların Kart İşlem Merkezlerine gitmeden kartlarını kişiselleştirebilmelerine olanak tanıyan online uygulamayı hayata geçirdi.

EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Teknolojileri ve Yatırım Dairesi Başkanı Buğra Özkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada EGO'nun kent genelindeki hizmet ağına dikkat çekerek şunları söyledi:

'Kızılay, Dikimevi, Beşevler, Akköprü, Milli Kütüphane, Beytepe, Koru, OSB Törekent ve EGO Genel Müdürlüğü Kart İşlem Merkezleri olmak üzere yaklaşık 10 noktada 30 personelimizle hizmet vermekteyiz. Ayrıca Ankara'nın 30 farklı lokasyonunda yaklaşık 90 personelle gişe hizmeti sunuyoruz.'

Kart İşlem Merkezlerinin özellikle yoğun dönemlerde kapanış saati gözetmeksizin hizmet verdiğini belirten Özkan, bu merkezlerin temel işlevinin kişiselleştirilmiş akıllı ulaşım kartlarının temini ve anonim kartların kişiselleştirilmesi olduğunu ifade etti.