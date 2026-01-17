Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 'Hayat Parkı Projesi' kapsamında bağımlılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'de ilk kez ABB tarafından hayata geçirilen 'Hayat Parkı Projesi' kapsamında; okullarda, gençlik merkezlerinde ve çeşitli kurumlarda bağımlılığı önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda son olarak Ahmetler Çocuk Kulübü'nde, 7-8 yaş aralığındaki çocuklara yönelik bağımlılığa karşı farkındalık atölyesi gerçekleştirildi.

Atölye çalışmasında çocuklar; bağımlılığın zararlarını sorgularken, sağlıklı yaşamın önemi, arkadaş seçiminin yaşam üzerindeki etkisi, yaşam becerileri kazanmanın koruyucu rolü ve bağımlılığın çoğu zaman fark edilmeden geliştiği gerçeğini eğlenceli ve dolaylı mesajlarla öğrenme mesajı buldu.

'BAĞIMLILIĞA KARŞI KORUYUCU BİR KALKAN OLUŞTURUYORUZ'

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, bağımlılığın ruhsal, fiziksel ve sosyal açıdan birçok soruna yol açtığını belirterek, bu sorunların önüne geçebilmek adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.