Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Orman Yangınlarında Atıkların Rolü: Topluluk Temelli Farkındalık ve Çözüm Stratejileri' projesi kapsamında Atıksız Gün Etkinliği düzenlendi. Etkinlikle artan küresel ısınma etkilerinin orman yangınları üzerindeki riskini azaltmaya yönelik toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi amaçlıyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği Hibe Programı kapsamında Doğu Akdeniz Araştırma Derneği iş birliğiyle yürüttüğü 'Orman Yangınlarında Atıkların Rolü: Topluluk Temelli Farkındalık ve Çözüm Stratejileri' projesi kapsamında Atıksız Gün Etkinliği gerçekleştirildi.

Atıkların yangınlara etkisini görünür kılan bilgilendirme ve uygulamalı atölyelerin düzenlendiği etkinlikte Kepez Ortaokulu öğrencileri, orman ekosisteminde bırakılan atıkların yanıcılık seviyeleri, yangın başlangıç sebepleri ve doğru atık yönetimi konusunda uzmanlardan bilgi aldı. Ayrıca program kapsamında geri dönüşüm temelli üretim çalışmaları ve toplu farkındalık uygulamaları yapılarak gençlerde çevresel duyarlılığın artırılması hedeflendi.

GENÇLERDE ÇEVRE SORUMLULUĞU GÜÇLENDİRİLİYOR

Verilen eğitim ve atölye çalışmaları sonrası gerçekleştirilen orman temizliği ile öğrencilere doğrudan uygulama alanı oluşturuldu. Öğrencilerle birlikte farklı atık türlerinin yangını tetikleme potansiyeline ilişkin ölçümler yapılırken, küresel ısınma ile birlikte yükselen sıcaklıkların riskleri nasıl artırdığına dikkat çekildi.

KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLERLE BÜYÜK ETKİLER

Antalya Büyükşehir Belediyesi İklimlendirme ve Sıfır Atık Dairesi tarafından üstlenilen etkinlikte Sıfır Atık ve Çevre Eğitim Şube Müdürü Fulya Koral, çeşitli atölyeler, oyunlar ve çalışmalarla farkındalığı artırmayı hedeflediklerine dikkat çekerek 'Atıksız bir yaşam için, küçük değişikliklerle büyük etkiler de yaratabiliriz. Öğrenciler burada tek kullanımlık ürünleri azaltmak, yeniden kullanmayı tercih etmek, geri dönüştürmeyi de alışkanlık haline getirmek gibi birçok çözüm üreten çalışmalarda yer alıyor' ifadelerini kullandı.

TOPLUMSAL FARKINDALIK VURGUSU

Doğu Akdeniz Araştırma Derneği üyesi ve Orman Yangınlarında Atıkların Rolü: Topluluk Temelli Farkındalık ve Çözüm Stratejileri Projesi'nin koordinatörü olan Nurbahar Usta ise 'Orman atıkları sadece Türkiye için değil Dünya için de çok büyük bir sorun günümüzde. Bunu çözmek için de kurumsal olarak alınabilecek görevler neler, hangi kurumların iş birliği yapması gerekiyor bunları toplayarak iş akışı oluşturuyoruz' dedi.

ÖĞRENCİLER HEM EĞLENDİ HEM ÖĞRENDİ

Projeye katılım sağlayan öğrencilerden Kepez Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Özlem Aksoy 'Burada plastiğin ve diğer atıkların doğaya zararlarını, küresel ısınmanın etkilerini, ayrıca nesli tükenen hayvanlar hakkında bilgi aldık. Çeşitli deneyler yaptık, mikroskopla incelemeler yaptık ve birçok oyun oynadık. Hem birçok şey öğrendim hem de güzel anılar biriktirdim. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bu etkinliği düzenlediği için çok teşekkür ederim' diye konuştu.