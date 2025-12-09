Kütahya Porselen, Dünya Türk Kahvesi Günü'nde iki büyük etkinlikte yer aldı

İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en büyük porselen üreticilerinden Kütahya Porselen, Türk kahvesinin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girişinin kutlandığı 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında iki önemli etkinlikte boy gösterdi. Şirket, hem sektör profesyonellerini hem de kahve tutkunlarını buluşturan organizasyonlarda tasarım vizyonunu ve özel koleksiyonlarını tanıttı.

Kütahya Porselen, ilk olarak Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin düzenlediği 2. Geleneksel Kahve Zirvesine katıldı. Panel, workshop, uygulamalı eğitim ve tadım etkinliklerinin yer aldığı zirvede marka; gastronomi öğrencileri, yerel katılımcılar ve 150'nin üzerinde akademisyen ile bir araya geldi. Özel tasarım fincan setleriyle zirvenin hediye sponsoru olan Kütahya Porselen, 'Kahve Deneyiminde Tasarım ve Estetik' başlıklı panelde de yer alarak kahve sunum kültürüne tasarımın katkılarını paylaştı.

Türk kahvesinin tarihsel yolculuğuna Beta Yeni Han'da eşlik etti. Markanın Dünya Türk Kahvesi Günü'ndeki ikinci durağı ise İstanbul'da Beta Yeni Han oldu. 'Türk Kahvesinin Tarihsel Yolculuğu' konseptiyle düzenlenen etkinlik; gastronomi profesyonelleri, medya temsilcileri ve influencerların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.