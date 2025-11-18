A Millî Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun altıncı ve son maçında bu akşam İspanya ile deplasmanda karşılaşacak. Sevilla'daki La Cartuja Stadında oynanacak mücadele, bu akşam saat 22.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcıları Robert Kempter ve Christian Dietz olacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Sven Jablonski, VAR hakemi Bastian Dankert, AVAR ise Daniel Schlager olacak.

E Grubu'nda son maçlar öncesinde İspanya ve Türkiye, ilk iki sırayı garantileyerek Dünya Kupası yolunda büyük avantaj sağlamış durumda.

Ay-Yıldızlılar 12 puanla ikinci sırada bulunurken, 15 puandaki İspanya lider durumda.

Gruptaki diğer maçta Bulgaristan, aynı saatte Gürcistan'ı konuk edecek. Gürcistan'ın 3 puanı bulunurken, Bulgaristan henüz puanla tanışamadı.

PLAY-OFF KURALARI 20 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ ÇEKİLECEK

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 48 takımın katılımıyla düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım bilet alacak. 12 grup lideri finallere doğrudan katılım sağlarken, son 4 takım için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 ekibin katılımıyla toplam 16 takım play-off mücadelesi verecek.

Play-off etabının kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü İsviçre'nin Zürih kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. 16 takım 4 yola ayrılacak, tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final ve final maçları sonunda Dünya Kupası'na katılacak son 4 takım belli olacak.

FIFA sıralamasına göre kuraya 1. ve 2. torbadan giren ekipler, ilk maçlarını evinde oynayacak. Play-off'u garantileyen Türkiye, seri başı olarak ilk torbada yer alıyor.

Play-off maçları 2026 yılının Mart ayında oynanacak.