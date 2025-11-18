Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin kurum içi motivasyonu artırmak ve birimler arasındaki dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası'nda kazanan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü oldu.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası, bu yıl da nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

16 müdürlükten 192 personelin ter döktüğü final müsabakasında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Altınova Spor Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Finalde sahaya çıkarak oyuna dahil olan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün kaptanlık pazubandını takarak takımına destek verdi.

Başkan Yardımcısı İbrahim Emre Tonaroğlu'nun kaptanlığını üstlendiği Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü karşısında ortaya koyduğu performansla tribünlerden alkış toplayan Başkan Aydın, attığı golle maçı renklendirdi. Futbola olan ilgisiyle öne çıkan Aydın, daha sonra karşılaşmayı başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte saha kenarından takip etti.

Azim ve heyecanın eksilmediği final mücadelesinde, 4-2'lik skorla üstünlük sağlayan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü şampiyonluk başarısı elde etti. Büyük sevinç yaşayan ekip, şampiyonluk kupasını Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın elinden alarak zaferin tadını doyasıya çıkardı. Derece maçında ise Yapı Kontrol Müdürlüğü'nü son saniyede attığı golle 3-2 mağlup eden Temizlik İşleri Müdürlüğü, turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

'KARDEŞLİK, BİRLİK, BERABERLİK VE MOTİVASYONU ARTIRAN GÜZEL BİR TURNUVA GERÇEKLEŞTİRDİK'

Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, organizasyonun temel amacının birimler arasında dayanışmayı güçlendirmek, kardeşlik ruhunu pekiştirmek ve spora özgü centilmenliği yansıtmak olduğunu vurguladı. Turnuvanın bu hedeflere başarıyla ulaştığını dile getiren Başkan Aydın, 'Birimler arasında kardeşliği, birlik ve beraberliği güçlendiren, motivasyonu artıran son derece güzel bir turnuva oldu. Katılım gösteren tüm takımlarımızı ve personelimizi tebrik ediyorum. İnşallah bu güzel anıların devamı gelir. Yalnızca futbolda değil; basketbol, masa tenisi ve diğer branşlarda da benzer turnuvaları hep birlikte gerçekleştiririz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum' dedi.

'TURNUVAYA KATILAN TÜM TAKIMLARI TEBRİK EDİYORUM'

Kupa töreninin ardından mutluluklarını paylaşan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Süleyman Çavlı ise, 'Belediyemizin birimler arasındaki kaynaşmayı güçlendirmek amacıyla başlattığı ve yaklaşık altı aydır süren turnuvamızda artık sona geldik. Finalde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile karşılaştık. Son derece keyifli bir müsabaka oynadık. Şampiyonluğu elde etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem takım arkadaşlarımı hem de turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyorum' diye konuştu.

Bu arada final müsabakası sonrası düzenlenen törende Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, oyuncuları tek tek tebrik ederek, madalyalarını taktı. Turnuvada ikinci olan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne kupasını Başkan Yardımcısı Fatih Vardar, turnuvanın üçüncüsü Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne kupasını Başkan Yardımcısı Hüseyin Eren Hersan ve turnuvanın dördüncüsü Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne de madalyalarını Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan takdim etti. Turuvanın gol kralı Abdurrahman Tam olurken, turnuvanın en centilmen sporcusu ise Osman Yalt seçildi.