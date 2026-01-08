İl Millî Eğitim Müdürleri Toplantısı; Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Antalya'da başladı.

ANTALYA (İGFA) - İl Millî Eğitim Müdürleri Toplantısı'nın açılışında katılımcılara hitap eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, göreve başladığı günden bu yana birlikte iş yapmanın bereketini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. Bakanlığın çok büyük bir yapı olduğuna işaret eden Bakan Tekin, sağlıklı istişare mekanizmasının önem taşıdığını vurguladı.

Bugün en ücra köşedeki bir okulun müdürü ile genel müdür arasındaki iletişimi sağlayabilecek hâle geldiklerini dile getiren Bakan Tekin, bu süreci aynı şekilde sürdüreceklerini kaydetti.

Bugün çok yakın çalıştıkları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığıyla bir iş birliği başlatmak istediklerini belirten Bakan Tekin, 'Bunun yanında valilikler ve İçişleri Bakanlığıyla da birçok konuda iş birliği içinde olduklarını, İçişleri Bakanlığı yetkililerinin de toplantıda sunumlar yapacağını ifade eden Bakan Tekin, 'Birlikte çalıştığımızda, birbirimizin ne yaptığını bilerek çalıştığımızda daha bereketli sonuçlar doğacağına inanıyorum.' dedi. Bakan Tekin, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yaşamın önemli bir parçası olan sporun, sadece fiziksel bir aktivite olmanın yanında bireyin zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimini de destekleyen en güçlü eğitim araçlarından biri olduğuna işaret etti.

Tekin, 'Bilhassa çocukluk ve gençlik döneminde sporun gelişime olan olumlu etkisi, yaşam kalitesini doğrudan şekillendirmektedir. Bu doğrultuda istişare kültürünü esas alan ve ilgili tüm bakanlıklarımızla güçlü bir koordinasyon içinde yürütülen çalışmaların eğitim ve spor politikalarımızın etkinliğini artırdığına inanıyoruz. Bakanlık olarak öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek spor alanında ülkemizi ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edecek nesilleri yetiştirmeyi hedefleyen çalışmalara kararlılıkla devam ediyor, bu alandaki iş birliklerimizi güçlendiriyoruz.' diye konuştu.

Bakan Tekin, eğitim yolculuğunda ailelerin eğitimin asli paydaşlarından biri olarak kritik bir rol üstlendiğine işaret etti.

Bakan Tekin, İl Millî Eğitim Müdürleri Toplantısı'nın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'la Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı.