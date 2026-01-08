Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Devlet Hastanesi mescidinde kalan bir aileyi tespit ederek geçici barınma sağladı, hayırseverlerin desteğiyle aile için kalıcı konut temin etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, barınma ihtiyacı bulunan vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez Devlet Hastanesi mescidinde bir annenin çocuklarıyla birlikte barındığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçen Büyükşehir ekipleri, aileye kısa sürede çözüm sağladı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından aile, geçici olarak Büyükşehir Belediyesi'ne ait Barınma ve Konaklama Merkezi'ne yerleştirildi. Kalıcı çözüm için ise Kocaeli Hayırseverler Derneği ile koordinasyon kurularak aile adına bir konut temin edildi. Temin edilen konutta tadilat ve eşya temini çalışmaları başlatılırken, sürecin tamamlanmasının ardından ailenin yeni evine kalıcı olarak yerleştirileceği bildirildi. Bu süreçte aileye nakdi ve ayni destek de sağlanacağı belirtildi.