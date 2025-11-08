Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. 9 Kasım itibariyle satışa sunulacak biletlerde yılbaşı çekilişi için rekor ikramiye 800 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak.

İSTANBUL (İGFA) - Milli Piyango yılbaşı biletleri 9 Kasım'da Milli Piyango bayilerinde ve online platformlarda satışa sunulacak.

Bilet fiyatları çeyrek 200 TL, yarım 400 TL ve tam 800 TL olarak belirlendi.

Oyunseverler, yılbaşı biletlerini sabit ve gezici Milli Piyango bayilerinden ya da online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Online uygulamasından, Misli, Nesine, Bilyoner, Hipodrom.com, Bi'talih, Atyarışı.com, ve Altılıganyan.com websitelerinden satın alabilecek.

BÜYÜK İKRAMİYENİN TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak.

Yılbaşı çekilişine özel belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

Milli Piyango 2025 yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL.

Yılbaşı ikramiye adetleri ve tutar bilgileri

İkramiye Adedi İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Tutarı (TL) 1 800,000,000 800,000,000 2 80,000,000 160,000,000 10 8,000,000 80,000,000 20 2,000,000 40,000,000 30 1,200,000 36,000,000 80 120,000 9,600,000 100 60,000 6,000,000 170 30,000 5,100,000 800 12,000 9,600,000 6,000 8,000 48,000,000 40,000 5,000 200,000,000 200,000 2,400 480,000,000 700,000 1,600 1,120,000,000 2,000,000 800 1,600,000,000 63 teselli ikramiyesi 800,000 50,400,000