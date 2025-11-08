Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, 80 yaşındaki Dursun Sandal, söküm işlemi yaptığı ahşap evin çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - İlçedeki fabrikaların arkasında bulunan bir bahçede gerçekleşen olayda, Sandal kendisine ait iki katlı ahşap evi sökmeye çalıştığı sırada yapı aniden çöktü. Enkaz altında kalan yaşlı adam, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Dursun Sandal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, olay yerinde detaylı incelemelerin sürdüğü öğrenildi.