ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından hazırlanan 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerinin yayımlandığını duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararnamelerle adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Adli yargıda; Mazeret Kararnamesi kapsamında 621 hâkim ve Cumhuriyet savcısının ataması yapıldı. Ayrıca 1.840 müstemir yetki düzenlemesi gerçekleştirildi.

Bölge adliye mahkemelerinde ise; 115 üye hâkim atanırken, 12 ceza ve 5 hukuk dairesi olmak üzere 17 yeni daire faaliyete geçirildi.

Bu düzenlemeyle istinaf yargısının kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığı belirtilirken, Beyşehir, Erbaa, Kâhta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemelerinin 2 Ocak 2026'dan itibaren faaliyete başlayacağı açıklandı.

Bakan Yılmaz Tunç, bölünmüş mahkeme uygulamasına son verildiğini, bu kapsamda 319 mahkemenin müstakil hâle getirildiğini ve yeni kurulanlarla birlikte toplam 404 mahkemenin faaliyete geçirildiğini kaydetti.

İdari yargıda ise; kararname kapsamında 219 hâkim ataması yapıldığı, Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemeleri faaliyete geçirildiği kaydedildi. Bingöl, Amasya, Hakkâri ve Şırnak'ta yeni idare ve vergi mahkemeleri kuruldu.

* Adli Yargı Kararnamesi'ne ulaşmak için tıklayabilirsiniz

* İdari Yargı Kararnamesi'ne ulaşmak için tıklayabilirsiniz