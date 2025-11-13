Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Aktif Yaşlı Merkezi'nde düzenlenen eğitimlere yoğun ilgi gösteriliyor. 60 yaş üstü bireyler artık torunlarıyla görüntülü görüşüyor, bankacılık işlemlerini kendi başlarına yapabiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaş almış bireylerin sosyal hayata aktif katılımını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Aktif Yaşlı Merkezi'nde düzenlenen 'Akıllı Telefon Kullanımı Eğitimi' sayesinde 60 yaş üstü bireyler artık hem torunlarıyla görüntülü görüşüyor hem de bankacılık işlemlerini kendi başlarına yapabiliyor.

KATILIMCILARA BİREBİR DESTEK

Eğitimlerde katılımcılara akıllı telefonun temel kullanımı, mesajlaşma, görüntülü konuşma, sosyal medya kullanımı, mobil bankacılık ve e-Devlet işlemleri gibi konularda adım adım anlatım yapılıyor. Alanında uzman eğitmen, her bir katılımcıya birebir destek sağlayarak teknolojiyi daha kolay öğrenmelerini sağlıyor. Böylece teknolojiyle arası mesafeli olan yaşlı bireyler, artık torunlarıyla görüntülü görüşebiliyor, fatura ödemelerini ve banka işlemlerini kimseye ihtiyaç duymadan gerçekleştirebiliyor.

EĞİTİMLERE YOĞUN İLGİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşlı Merkezi'nde Birim Sorumlusu olarak görev yapan Ayben Şahinsoy ise katılımın ve talebin çok fazla olduğunu belirterek 'Dersler oldukça verimli geçiyor. Faydalanmak isteyen vatandaşlarımızı kimlik belgeleriyle beraber kurumumuza bekliyoruz' dedi