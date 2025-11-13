Sivas Belediyesi'nin öncülüğünde hayata geçirilen Afet Konteyneri Uygulaması, şehirde afet hazırlık kapasitesini artırmayı hedefliyor. İlk uygulama Yüceyurt Mahallesi'nde devreye alındı. Uygulamanın önümüzdeki dönemde kentin farklı mahallelerine de yaygınlaştırması hedefleniyor.

SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklı bir şehir oluşturmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Afet Konteyneri Uygulaması'nı hayata geçirdi. Kentte ilk kez uygulanan proje, olası afet durumlarında hızlı ve etkin müdahaleyi mümkün kılacak şekilde tasarlandı.

Belediye tarafından hazırlanan Sivas Afet Acil Eylem Planı, Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenlerinin katkılarıyla oluşturuldu. Plan, afet öncesi, afet anı ve afet sonrası süreçlerde izlenecek adımları kapsayan kapsamlı bir yol haritası sunuyor. Bu kapsamda gönüllü belediye personelinden oluşan Sivas Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SİBAK), AFAD tarafından verilen tüm sertifikalı eğitimleri başarıyla tamamlayarak akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.

Sivas Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinasyonunda geliştirilen Afet Konteyneri Uygulaması'nın ilk örneği, Yüceyurt Mahallesi 27 Haziran Öğretmenler Millet Bahçesi'nde kuruldu. Tanıtım programında konuşan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Sivas'ın afetlere karşı dayanıklılığını artırmak için kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, 'Yaptığımız çok yönlü çalışmalarla Sivas'ı afete hazırlıklı bir şehir haline getireceğiz. Bu süreçte gönüllü olarak büyük bir özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Afet Konteyneri uygulamasını Yüceyurt Mahallemizde başlattık ve vatandaşlarımızdan oluşan gönüllü bir ekip kurduk. Kendilerine minnettarız.' dedi.

Programda gönüllü personele teşekkür belgeleri takdim eden Başkan Uzun, daha sonra Afet Konteyneri'nin anahtarını Yüceyurt Mahallesi Muhtarı Hayati Şirvan'a teslim etti.