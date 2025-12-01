Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocaeli'de hibeli tavuk desteği üreticiye can suyu oldu

Uzmanından açıklama... Eşin borcu, diğer eşi bağlamaz!

-- 2025 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi -- 2025 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi -- 2025 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi -- 2025 Yılı Ekim Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

Söz konusu tebliğlere ulaşmak için aşağıdaki listelerin linklerine tıklayabilirsiniz.

Buna göre, geçen ay 531 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 2 firmaya hariçte işleme izin belgesi, 14 firmaya ise yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ekim ayına ait Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1), Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri (D3), Hariçte İşleme İzin Belgeleri (H1) ile iptal edilen belgelerin listelerini Resmi Gazete'de duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında Ekim ayında 531 firma için izin belgesi düzenledi. 24 firmanın talebine yönelik de dahilde işleme izin belgeleri iptal edilirken, 2 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.