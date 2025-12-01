Ankara'nın içme suyu arz güvenliğini güçlendirmek için önemli bir adım atan ASKİ Genel Müdürlüğü, Avrupa'nın önde gelen, Türkiye'nin ise en büyük arıtma tesislerinden biri olan Ankara Merkezi (İvedik) İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde kapasite artışı çalışmalarına başladı.

ANKARA (İGFA) - 'Ankara Merkezi (İvedik) İçme Suyu Arıtma Tesisi Kapasite Artışı (4. Ünite) Projesi Yapım İşi' inşaat sözleşmesi imzalandı. İşi, Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ ile Lantania S.A.U. ortaklığı üstlendi. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yer teslimi yapıldı ve yüklenici firma sahada hazırlık çalışmalarına başladı. ASKİ koordinasyonunda ilerleyen süreçte şantiye kurulumları, geçici tesislerin oluşturulması, zemin düzenlemeleri ve teknik planlamalar hızla devam ediyor.

ANKARA'YA YÜKSEK STANDARTLI İÇME SUYU

Ankara'nın içme suyu ihtiyacının gelecekte de sürdürülebilir şekilde karşılanmasını amaçlayan projenin 2 yıl içinde tamamlanması ve 4. ünitenin 2027 yılında hizmete sokulması planlanıyor. Barajlardan gelen ham suyu arıtarak Başkent'e ileten İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi, yeni ünitenin hizmete girmesiyle hem kapasite hem de işlem verimliliği açısından önemli bir güç kazanacak. Projenin tamamlanmasıyla Ankara'ya sağlanan içme suyu hizmeti daha güvenli, sürdürülebilir ve yüksek standartlarda sunulacak.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay ve Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ercan, imza töreninde yaptıkları açıklamada 4. ünitenin yapımının Ankara'nın içme suyu arzı açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

MODERN TEKNOLOJİ İLE ARITMA

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde ünite sayısının 4'e çıkarılması ile ilgili süreç, Ocak 2024'te halkın katılımı toplantıları ile başladı. Ardından 20 Ağustos 2025 tarihinde müşavir (danışman) firma ile sözleşme imzalandı. ASKİ, Dünya Bankası ve İller Bankası iş birliğinde yürütülen süreç ile kentin su arz güvenliği güçlendirilirken, uzun vadede kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hizmetinin devamlılığı planlanmış olacak. Sonuç olarak proje, Ankaralı vatandaşların sağlıklı, temiz ve kaliteli içme suyu ihtiyacını gelecekte de karşılayacak.

Ankara'nın içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyacını karşılaması için 1984'te kurulan, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi, kentin yüzde 90'ına hizmet veriyor. Şu an 851 bin 204 metrekarelik alanı kapsayan tesise yeni ünite ile 221 bin metrekarelik alan eklenecek. Metropol kent merkezinin içme suyunun sağlandığı tesiste, şu anda 3 ünite operasyonel şekilde çalışıyor. Tesiste her ünite, günde 564 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip olarak tasarlandı. Tesisin 1'inci etabı 1984, 2'nci etabı 1992 ve 3'üncü etabı ise 2014 yılında tamamlandı. Tesise ham su Kurtboğazı, Çamlıdere ve Kesikköprü Barajlarından aktarılıyor. Konvansiyonel işletim arıtma tesisinde, modern teknoloji ile arıtılan su, sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde Ankara halkına sunuluyor.