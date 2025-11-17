Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, ailelerin adeta umut merkezi oluyor. Gonca bu kez, henüz 25 haftalık iken 520 gram olarak dünyaya gelen İpek Özkal'ın hayatına dokundu. 3 yaşındaki minik İpek, Gonca'da büyüyerek gelişim gösteriyor.

KOCAELİ (İGFA) - Minik İpek'in hikâyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerin hem bireylerin hem de ailelerin hayatı için ne kadar yararlı olduğunun en açık örneklerinden biri.

Yaklaşık 3 aydır ailesiyle birlikte Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gelen İpek Özkal bu farkındalığı görebileceğiniz çocuklardan sadece biri. Minik İpek merkeze geldiğinde annesinin elini bırakıp neşeyle koşuyor, kitaplara uzanıp inceliyor, hocalarına sarılıyor. Annesi Esra Özkal bu durumu şöyle açıklıyor; 'Buraya geldiğimizde sanki her şey biraz daha kolaylaşıyor. Neredeyse merkezdeki her yeri öğrendi. Gonca'ya gelmeden önceki geceler 'okuluma gideceğim' diyerek heyecanla sayıklıyor.'

HAYATA 520 GRAMLA TUTUNMAK

Gonca'nın tatlı dilli sevecen ve bir o kadar da güler yüzlü üyesi İpek Özkal merkez için çok değerli. 25+5 haftalık dünyaya gelen İpek, 4,5 ay yoğun bakımda kaldı. Annesi Esra Özkal o günleri 'Evde neşe yoktu, sanki hava kararınca ev de kararıyordu' şeklinde özetledi. Tüm zorluklara rağmen İpek yaşama direndi. Hem minik İpek'in hem de ailesinin mücadelesi bugün birçok aileye örnek oluyor. Bu süreci Gonca ile yürüten anne Esra Hanım, İpek'in burada kendini güvende hissettiğini, yaşına uygun etkinlikler sayesinde hem sosyalleştiğini hem de özgüven kazandığını söyledi. Merkezdeki ilgi ve şefkatin, özellikle küçük yaşta olan İpek'in gelişimine büyük katkı sunduğunu vurgulayan Esra Hanım, 'Onu her gün biraz daha mutlu ve istekli görmek benim için tarif edilemez bir duygu' ifadelerini kullandı.

GONCA İLE BÜYÜRKEN GELİŞİYOR

Bir yakınları vasıtasıyla Özkal ailesi Büyükşehir Belediyesi'nin en kıymetli hizmetlerinden birini verdiği Gonca ile tanıştı.

Merkezin uzman ekibiyle her öğrenci için olduğu gibi İpek içinde özel programlar belirlendi. Gonca'da yürütülen programla İpek'in gelişiminde gözle görünür farkındalıklar oluştu. Dokunmaya karşı hassas olan İpek artık çimene, kuma, oyun hamuruna çok daha rahat temas ediyor, dikkat süresi belirgin şekilde artıyor. Denge, koordinasyon ve hareket kontrolü güçlenen, ayrıca kornea nakli geçmişi nedeniyle özel seçilen ışıklı materyallerle görsel takip becerisi gelişen İpek, Gonca sayesinde artık büyürken gelişim gösteriyor.

Anne Esra Özkal, Gonca'nın kendileri için ne ifade ettiği sorulduğunda, 'Böyle bir imkânı dışarıda karşılamak çok zor. Bu merkez aileler için gerçekten çok kıymetli. İyi ki Gonca var. Bunu öylesine bir ifadeyle söylemiyorum. İpek için özel kurslara bakıyorduk. Kurslar neredeyse ateş pahası ama Gonca'da biz bu hizmetlerin tamamına ücretsiz ulaşıyoruz. Kızım için gerçekten çok koşturuyorum, çok araştırıyorum, çok soruyorum. Buradaki hocalarımızla iletişime geçiyorum. Geçtiğimiz günlerde diyetisyen hocaya bir şey sorduğumda beni çok güzel yönlendirdi. Bireysel hocamıza da aynı şekilde soruyorum, 'nasıl yapalım, nasıl yönlendireyim?' diye. Bu şekilde yönlendirmeler yaparak daha güzel ilerliyoruz. Bu yüzden Gonca gerçekten iyi ki var.' diyerek duygu ve düşüncelerini dile getirdi.