2025 yılında hayata geçirdiği 41 farklı sosyal destek projesiyle Türkiye'ye örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, çocuklardan yaşlılara, öğrencilerden esnafa kadar on binlerce vatandaşın hayatına dokunarak sosyal belediyecilik çıtasını zirveye taşıdı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi 2025 yılında hayata geçirdiği sosyal destek projeleriyle on binlerce vatandaşın derdine derman oldu.

Yeni doğandan beslenme yardımına, eğitimden sağlığa, şehirden kırsala kadar 41 farklı alanda destek sunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı projeleri ihtiyaç sahibi tüm kesimlerin yanında yer aldı. Evde Bakım ve Sağlık Koordinasyon Merkezi ile 2025 yılında binlerce ihtiyaç sahibini yalnız bırakmayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü görevini yürüten Sevgi Eli ile de çaresizlerin çaresi oldu. Aşevi ile binlerce ihtiyaç sahibinin sofrasına sıcak yemek ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, mobil ikram araçları ile dezavantajlı mahalleler başta olmak üzere kentin dört bir yanında vatandaşlara yiyecek ve içecek ikramında bulundu.



ÇOCUKLARIN YÜZÜ BÜYÜKŞEHİR İLE GÜLDÜ



Yeni doğan sürecinden başlayarak ihtiyaç sahibi ailelerin yanında yer alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında yaptığı yeni doğan, bebek çantası, bebek bezi (0-2 yaş) ve bebek maması destek projeleri ile de büyük beğeni topladı. Geleceğin teminatı çocuklar için hizmete alınan Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri özellikle çalışan kadınların kreş sorununa çare oldu. Sosyal hizmetlerin en önemli başlıklarından biri olan sağlık alanında da çok sayıda destek projesi hayata geçirildi. Özellikle HPV aşısı desteği büyük takdir toplarken, çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı, hasta yatağı, hasta bezi, alzheimer, demans, zihinsel engelli ve otizm tanısı konmuş ihtiyaç sahiplerine takip cihazı çözümü sunuldu.



EĞİTİME KESİNTİSİZ DESTEK



Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla bir çok destek projesi hayata geçirildi. İlkokul çağındaki çocuklarda öğrenme güçlüğü, dikkat dağınıklığı, bilişsel gerilik ve fiziksel gelişim eksikliklerinin önüne geçilmesi amaçlanan beslenme yardımı binlerce öğrenciye ulaştı. YKS sınav ücreti desteği, lise öğrencilerine ulaşım desteği ve test kitabı ücreti desteği gibi yardımların yanı sıra ilkokul 1. sınıfa başlayacak çocuklara kırtasiye paketi verildi. Sosyal yardım inceleme ekipleri ile özellikle dezavantajlı bölgelerde ihtiyaç sahibi vatandaşları belirleyen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, mahallelerde ise halkın sorun ve önerilerinin tespit edildiği toplantılar düzenledi.



HANELERE VE ESNAFA DOKUNAN ÇÖZÜMLER



Ekonomik zorluk çeken vatandaşlar ve esnaf da unutulmadı. Hane yardımı alan ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen Horoz Kart ile Denizlili esnaf da kazanırken, ısınma desteği ve gıda kolisi yardımları ailelerin bütçe yükünü hafifletti. 65 yaş üstüne ücretsiz tamirat desteği, taşınma desteği ve berberlere penuar desteği gibi çözümler vatandaşların birçok ihtiyacını giderdi. Üreticilerin elinde kalan tonlarca karpuzu alan Büyükşehir Belediyesi, hem üreticilerin yüzünü güldürdü hem de ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına karpuz ulaştırdı. Bunun yanında askere giden gençlere asker çantası ile yemin törenine katılan ailelerine yol ve yemek desteği verildi.



TÜRKİYE'YE ÖRNEK MODEL



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal destek projeleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirterek, 'Evlilik desteğiyle yuva kuran gençlerimizden, ücretsiz HPV aşısıyla geleceğini koruma altına alan insanımıza, ilkokula giden çocuklarımıza yönelik beslenme yardımından dar gelirli ailelerimizin bütçesini desteklemeye kadar her bir adımımız, büyük bir dayanışma kültürünün ürünüdür. En büyük hedefimiz, şehrimizde hiç kimsenin kendini yalnız hissetmemesi ve ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın sosyal belediyeciliğin kapsayıcı desteğiyle buluşmasıdır. Projelerimizle Türkiye'ye örnek bir model sunarken, mutlu bir Denizli inşa etmeye var gücümüzle devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.