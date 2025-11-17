17 Mart 2025 tarihinde kurulmasına rağmen kısa sürede Kahramanmaraş başta olmak üzere Türkiye genelinde ve 4 farklı ülkede insani yardım faaliyetleri yürüten ŞAHBAZ Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği, afetlere müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla Arama Kurtarma Birimini resmen kurduğunu açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Yeni oluşturulan birimin Birim Amirliği görevine, ATAK-DER Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevinden istifa ederek ŞAHBAZ Derneği'ne katılan Ercan Şen atandı. Ercan Şen'in dernek bünyesine katılması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Dernek Başkanı Tural Şahbazlı, birimin kuruluşuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'ŞAHBAZ Derneği olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana yalnızca insani yardım değil, afetlere hazırlık ve müdahalede de güçlü bir yapı oluşturmayı hedefledik. Bugün Arama Kurtarma Birimimizi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Uzun yıllardır sahada tecrübesiyle tanıdığımız değerli arkadaşımız Ercan Şen'in bu birimin başına geçmesi bizlere güç kattı. Kendisine güvenimiz tamdır. Hem ülkemizde hem de uluslararası alanda ihtiyaç duyulan her noktada, eğitimli ekiplerimizle vatandaşlarımızın yanında olacağız.'

Arama Kurtarma Birimi Amiri Ercan Şen ise yaptığı açıklamada, ŞAHBAZ ailesine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Yıllardır afet sahalarında edindiğim tecrübeyi artık ŞAHBAZ çatısı altında sürdürmekten büyük onur duyuyorum. Arama Kurtarma Birimi'nin kuruluşu, hem Kahramanmaraş hem de ülkemiz için önemli bir adım. Bu yapının güçlü ve profesyonel bir ekibe dönüşmesi için tüm gayretimle çalışacağım. Afetlerde bir canı daha kurtarabilmek için gece gündüz demeden görevimizin başında olacağız. ŞAHBAZ ailesine bu güven için teşekkür ediyorum.' dedi.

ŞAHBAZ Derneği, yeni birimle birlikte afet hazırlığı, gönüllü eğitimi ve acil müdahale kapasitesini daha da artırmayı hedeflediğini belirtti.