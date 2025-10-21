İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 50 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 aydır polis tarafından devam eden operasyonlarda 286 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, Türkiye genelinde son bir ayda 50 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 286 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, gözaltına alınan şüphelilerden 154'ü tutuklanırken, 79 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON: 50 İLDE EŞ ZAMANLI

Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Konya, Kayseri, Şanlıurfa gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu 50 ilde, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat birimleri koordinasyonunda operasyonlar yürütüldü.

Çalışmalar, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı TEM ve KOM Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi.

Yakalanan şüphelilerin büyük çoğunluğunun; FETÖ'nün güncel, finans ve mahrem yapılanmalarında faaliyet gösterdiği, kripto haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu, ankesörlü telefonlarla örgüt içi irtibat sağladığı ve haklarında ifade, teşhis, aranma ve kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara katılan güvenlik güçlerini tebrik ederek, kararlılık mesajı vererek, 'FETÖ başta olmak üzere hiçbir terör örgütüne göz açtırmayacağız. Güvenlik birimlerimiz, milletimizin huzuru ve devletimizin güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor' ifadelerini kullandı.