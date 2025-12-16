İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MLKP silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, örgütün Özgür Genç Kadın (ÖGK) yapılanmasına ait 'KAKTÜS' isimli dernekte yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyaller incelendi.

Toplam 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 16 Aralık 2025 günü saat 06.30 sıralarında İstanbul'da 14, il dışında ise 5 olmak üzere toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.