Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 4.'sünü düzenlediği 'Mersin Gençlik Festivali', Mersinlilerin yoğun ilgisi ve coşkulu katılımıyla başladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen festival, 29 Ekim tarihine kadar, Özgecan Aslan Meydanı'nda renkli etkinliklerini sürdürecek.

MERSİN (İGFA) - Festivalin ilk gününde gençler, birbirinden farklı etkinliklerde hem öğrendi hem doyasıya eğlendi. Bilim, teknoloji ve doğa temalı stantlarda yapılan uygulamalı etkinlikler yoğun ilgi görürken, sanal gerçeklik oyunları ve stand-up gösterisi katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Akşam saatlerinde MC Halil ve DJ Onur ile başlayan konserler, Funda Kayacık'ın ardından sahneye çıkan Dedublüman ile birlikte zirve yaptı.

Festivalde gençler, bilim ve sanatla buluştu

Mersin Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olan Özge Gürses, festivalde yer alan bilim stantlarının ilgisini çok çektiğini belirterek, mikroskop standında salyangozun kalp atışlarını incelemenin heyecanını paylaştı. Gürses, 'Mersin'de öğrenciler için böyle farklı aktivitelerin olması çok güzel. Festivaldeki çeşitlilik harika; özellikle hayvan sahiplenme etkinliği çok ilgimi çekti' dedi.

Festival alanını kızıyla birlikte gezen biyoloji öğretmeni Yusuf Kenan Durmaz, 'Festival alanı mükemmel hazırlanmış. Çocuklar açısından öğretici bir ortam oluşturulmuş. Kızımın en çok ilgisini çeken stant 3D yazıcı standı oldu. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum' diye konuştu. Babasıyla birlikte geri dönüşüm standını inceleyen minik katılımcı Nuriye Durmaz, 'Her şeyi çok sevdim, yine gelmek istiyorum. Gezegenimizi koruyalım, çünkü dünyamız çok güzel' sözleriyle festivalin çevre bilincine yaptığı katkıyı yansıttı.

Vatandaşlardan Mehmet Reşit Akıncı ise festivalin her yaşa hitap ettiğini dile getirerek, etkinliklerin çok güzel hazırlanmış olduğunu ifade etti.

Festivalin renkli kostümleriyle dikkat çeken katılımcılarından 'Cosplayer' Alinda Özdemir, her yıl Mersin Gençlik Festivali'ne katıldığını söyleyerek, 'Bu festival benim için bir gelenek haline geldi. Her yıl katılıyorum. Bu sene de yine hedefim 'Cosplay' yarışmasında dereceye girmek. Bence herkesin kendini özgürce ifade edebileceği harika bir ortam burası' sözleriyle heyecanını paylaştı. Arda Soyiğit de festivale arkadaşlarıyla birlikte geldiğini belirterek, 'Cosplay etkinliklerinden konserlere kadar her şey çok güzel. Herkesin mutlaka gelmesi gerekiyor' dedi.

Festivalin ritmi konserlerle doruğa ulaştı

Akşam saatlerinde sahneye çıkan gruplar, festival coşkusunu doruğa taşıdı. MC Halil ve DJ Onur'un müzik performansıyla doyasıya eğlenen gençler, Funda Kayacık ve Dedublüman'ın sahne almasıyla unutulmaz bir gece yaşadı. Konserde çok eğlendiğini söyleyen Zehra Güzel, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz, çok eğlendik. Konserler çok eğlenceli ve çeşitliydi. Bu yıl ilk kez geldim ama bundan sonra her yıl katılmak isterim' diyerek duygularını paylaştı.

Konserleri heyecanla beklediğini ifade eden Helin Kılıç ise, 'Festival alanı dopdoluydu. Vahap Seçer'e bize böyle bir eğlence ortamı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Dedublüman konserini büyük heyecanla bekliyordum' dedi.

Tarsus Üniversitesi öğrencisi Nisa Nursever de festivalin gençlere moral verdiğini belirterek, 'Atmosfer mükemmeldi, gün boyu stantlarda vakit geçirdik, akşam konserlerde eğlendik. Böyle etkinliklerin devam etmesini diliyoruz' ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan Ömer Kayhan ise, 'Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizim için harika etkinlikler hazırlamış. Mersin gençliği için gerçekten çok değerli işler yapılıyor' dedi.