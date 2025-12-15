Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın liderliğinde akıllı şehircilik vizyonunu bir adım ileri taşıyarak tamamen kendi imkânlarıyla geliştirdiği '360° Kayseri' projesini vatandaşların hizmetine sundu. Proje, Kayseri'nin ilçelerini, tarihi ve kültürel mirasını yüksek çözünürlüklü 360° sanal gezinti deneyimiyle dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, akıllı şehir uygulamalarında örnek gösterilecek yeni bir projeyi hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen yerli imkânlarla geliştirilen '360° Kayseri' dijital gezinti platformu, 360.kayseri.bel.tr adresi üzerinden vatandaşların kullanımına açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen yazılım ve çekim alt yapısı, şehrin dijital tanıtımında güçlü bir teknoloji tabanı oluşturuyor.

Platform, Kayseri'nin ilçeleri, tarihi mekânları, kültürel alanları ve turistik cazibe noktalarının yüksek çözünürlüklü 360° görüntülerle keşfedilmesini sağlıyor. Kullanıcılar, şehri adeta yerinde geziyormuş gibi deneyimleyebiliyor. Büyükşehir Belediyesi, platformun kapsamının sürekli genişletirken, talep edilen lokasyonlar ile yeni çekim taleplerinin de hızla değerlendirilerek sisteme ekliyor. Böylece platform her geçen gün daha kapsamlı bir dijital şehir rehberine dönüşüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, proje hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Kayseri'yi daha yaşanabilir, daha erişilebilir ve daha görünür kılmak için Akıllı Şehircilik vizyonumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. 360° Kayseri platformu, şehrimizin tanıtımında ve dijitalleşmesinde önemli bir dönüm noktasıdır. Projemizin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi 360° Kayseri'yi keşfetmeye davet ediyoruz.'

Kayseri'nin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olan '360° Kayseri', şehir ile teknolojiyi buluşturan yenilikçi bir akıllı şehir uygulaması olarak dikkat çekiyor.