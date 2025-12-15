Bursa Osmangazi Belediyesi, 'Girişimci Kafası' söyleşisi ile gençlerin yenilikçi fikirlerine ışık tutan bir programa daha imza attı.

BURSA (İGFA) - Bu haftanın konuğu olan AKKA Kalıp Enjeksiyon Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Akıncı, gençleri girişimcilik dünyasında motive eden keyifli ve öğretici bir yolculuğa çıkarttı.

Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenen 'Girişimci Kafası' söyleşisinde iş dünyasındaki deneyimlerini paylaşan AKKA Kalıp Enjeksiyon Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Akıncı, katılımcılara girişimciliğin temel dinamiklerini ve kendi başarı hikayesini anlattı. Moderatörlüğünü Mürvet Özçelik'in üstlendiği programda Akıncı, üretim sektöründeki dönüşüm, kadın girişimcilerin yükselen rolü ve yenilikçi iş modelleri üzerine de değerli bilgiler paylaştı.

Yaklaşık 23 yıldır makine mühendisi olduğunu ve iş hayatının içinde yer aldığını söyleyen Akıncı, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

'Bursa'da doğdum, büyüdüm. Kırsal kesimde yetişmiş bir genç olarak üniversite hayatım başladı. Ardından 2003 yılında Bursa'da profesyonel iş hayatına adım attım. 23 yıldır otomotiv sektörünün içindeyim. 15 yıldır da kendi işletmemin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. AKKA'da neler yapıyoruz diye soracak olursanız; otomotiv ağır ticari araçlara yönelik hava süspansiyon sistemlerinin plastik aksamlarını üretiyoruz. Ben 8 yıl profesyonel olarak çalıştım, işi mutfağında öğrendim. O dönemdeki patronum, şu an müşterim. Bu benim için çok kıymetli. Çünkü işi doğru yaptığınızda, ilişkiler de doğru şekilde devam ediyor.'

'BENİM HİKAYEM, SEKTÖRÜMDEKİ EKSİKLERİ FARK ETMEMLE BAŞLADI'

Girişimciliğin sadece üretmek değil; değer katmak ve doğruyu yapmak olduğunun altını çizen Nazan Akıncı, 'Girişimcilik sadece ekonomik sürdürülebilirlik değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği de gerektiriyor. Bunun yanında insanlara nasıl dokunabildiğiniz, bilgi birikiminizi onlarla nasıl paylaşabildiğiniz büyük bir değer. Bu noktada benim girişimcilik hikayem de profesyonel olarak çalıştığım ve uzmanı olduğum sektördeki eksikleri fark etmemle başladı. Ürettiğim ürün ithal bir üründü ve ben bunu yerlileştirdim. Bu süreçte birçok destekten faydalandım. Bu yolculuğa KOSGEB desteğiyle başladım. 3 yıl sonra ise yılın başarılı kadını seçilmem doğru yolda olduğumu gösterdi. Girişimciliğin insanı hem güçlendiren hem de huzur veren bir tarafı olduğuna inanıyorum. Hayallerinizin peşinden gidin' açıklamalarında bulundu.

Bunun yanı sıra katılımcıların merak ettikleri soruları yanıtlayan AKKA Kalıp Enjeksiyon Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Akıncı, program sonunda ise kendisine böylesine önemli bir imkan sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.