Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ocak-Aralık dönemine ilişkin il bazlı ihracat verilerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 33 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, 46 ilimizde mal ihracatı artış gösterdi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göee 1 milyar dolar barajını aşan iller sayısı 33'e yükseldi. Bu iller, Türkiye'nin toplam ihracatının büyük bölümünü sırtladı.

Ülke genelinde 46 ilde ihracat artışı kaydedilirken, bu oran, Türkiye'nin 81 ilinin yarısından fazlasında dış satımın büyüdüğünü gösterdi.

2025 yılı toplam mal ihracatı, önceki yıla göre artış göstererek yaklaşık 260 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bakanlık, özellikle Anadolu'daki illerin ihracattaki performansının, Türkiye ekonomisinin tabana yayıldığını ve dengeli büyüme sağlandığını kanıtladığını kaydetti.

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 2025 Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış bazında incelendiğinde; Kocaeli 3 milyar 102 milyon dolarlık artışla birinci il, Ankara 1 milyar 978 milyon dolarlık artışla ikinci il, Çorum ise 1 milyar 898 milyon dolarlık artışla üçüncü il olurken, bu illeri Bursa, 1 milyar 734 milyon dolarlık artışla dördüncü il olarak izledi. İstanbul ise 805 milyon dolarlık artışla beşinci sırada yer aldı.