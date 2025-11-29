Bunlar da ilginizi çekebilir

Milli İradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor.'

Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Kırklareli, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarımızca son 1 haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde;

8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 92 şüpheli Jandarmamız tarafından yakaladı.

Sosyal medyada FETÖ'nün propagandasını yapan ve

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.