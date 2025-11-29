İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 32 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 92 kişinin yakalandığını, 59 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.
ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 32 ilde operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
'FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren,
Ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren,
Örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan,
Sosyal medyada FETÖ'nün propagandasını yapan ve
Yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 92 şüpheli Jandarmamız tarafından yakaladı.
59'u tutuklandı.
8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde;
Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Kırklareli, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarımızca son 1 haftada operasyonlar gerçekleştirildi.
Emeği geçenleri tebrik ediyorum.
Milli İradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor.'