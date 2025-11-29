KÜTAHYA (İGFA)- Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Tuğgeneral Hikmet Erkuş Sinema Salonu'nda gerçekleşen törende, 401'inci Dönem Yedek Subaylar, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayarak, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.



Yemin törenine, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkan Vekili Haşim Ertekin, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: RSS