İzmir Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü Karate Kursu'nda 2025 yılı ekim dönemi kuşak sınavı başarıyla tamamlandı. Dört ayda bir düzenlenen sınavlarda performanslarını sergileyen 75 sporcu, bir üst kuşağa geçmeye hak kazandı. Karatecilerin yeni kuşakları düzenlenen törende Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar tarafından takdim edildi.

İZMİR (İGFA)- Kuşak takdim töreninde sporcuların heyecanına ortak olan İzmir Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, aileleri ve antrenörleri tebrik ederek karate kursunun her geçen gün daha da güçlenen bir spor altyapısına sahip olduğuna dikkat çekti.



YILDIZLAR LİGİ HEDEFİ: MİLLİ TAKIM VE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Kuşak töreninin ardından sporcular, antrenörleri Nezahat Ayhan ve Caner Karaca eşliğinde çalışmalarına ara vermeden devam edecek. Aliağa Belediyesi Karate takımı, 21 Kasım'da Denizli'de düzenlenecek Yıldızlar Ligi müsabakalarına 10 sporcu ile katılacak. Üç etap halinde yapılacak ligde birincilik elde eden sporcular, milli takım kampına davet edilecek ve ardından Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etme fırsatı yakalayacak.



'KUŞAK ATLAMAK BİR SEMBOL; ASIL OLAN DİSİPLİN VE KARAKTER'

Aliağa Belediyesi Karate Antrenörü Nezahat Ayhan, kuşak sınavını geçen tüm öğrencileri tebrik ederek karate sporunun sadece tekniklerden ibaret olmadığını vurguladı. Ayhan, 'Kuşak atlamak; olgunlaşmanın, gelişimin ve mükemmelleşmenin bir sembolüdür. Bizim asıl amacımız; çocuklarımıza sadece savunma tekniklerini değil, dürüstlük, saygı, disiplin ve kurallara bağlılığı öğretmektir' dedi. Ayhan ayrıca desteklerinden dolayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür etti.



BAŞKAN SERKAN ACAR: 'ÇOCUKLARIMIZIN BAŞARISI ALİAĞA ADINA GURUR VERİCİ'

Kuşak terfi töreninde konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sporcuları ve ailelerini tebrik ederek şunları söyledi: 'Öncelikle tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devam etmesini diliyorum. Ailelerimize de teşekkür ediyorum; çocuklarımızın yanında olarak büyük bir özveri ortaya koyuyorsunuz. Karate kursumuzda çocuklarımız disiplinle ilerliyor ve önemli başarılar elde ediyor. Bizler de onların başarısıyla gurur duyuyoruz. En büyük hayalimiz, Aliağa'dan yetişen sporcularımızı olimpiyatlarda görmek ve İstiklal Marşı'mız eşliğinde Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak. Eğitimlerine emek veren antrenörlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum'