İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe Belediyesi ve Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle düzenlenen 29. İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Günleri, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, İBB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit ve Gazeteci-Yazar Sunay Akın'ın yanı sıra akademisyenler, sektör temsilcileri ve çok sayıda kamu yöneticisi katıldı.

Etkinlikte; sürdürülebilirlik, çalışan sağlığı, denetim süreçleri, kimyasal ve biyolojik riskler ile sektörel meslek hastalıkları çok yönlü oturumlarla ele alındı.



'İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YAŞAM HAKKININ KORUNMASIDIR'

29. İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri'nin açılış konuşmasını Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen yaptı. İş sağlığı ve güvenliğine dair yaklaşımını aktaran Başkan Köymen, 'İş sağlığı ve güvenliği, yalnızca bir mevzuat başlığı ya da teknik bir uzmanlık alanı değildir. İş sağlığı ve güvenliği, en temelde yaşam hakkının korunması ve insana yakışır çalışma koşullarının sağlanması meselesidir. Bugün ne yazık ki ülkemizde iş cinayetleri hâlâ 'kader ve fıtrat' olarak nitelendirilmektedir. Oysa biliyoruz ki, hiçbir ölüm kaçınılmaz değildir. Her iş cinayeti; alınmayan önlemlerin, ertelenen denetimlerin ve görmezden gelinen bilimsel uyarıların sonucudur. Yerel yönetimler olarak bizler, insan hayatını merkeze alan, bilimsel ve kamucu bir anlayışı savunmakla yükümlüyüz. Bu nedenle belediyelerle üniversitelerin, akademiyle uygulamanın bir araya gelmesini son derece kıymetli buluyoruz.' diye konuştu.

Başkan Köymen, Maltepe Belediyesi olarak iş sağlığı ve güvenliğini yasal bir zorunluluk değil, etik ve kamusal bir sorumluluk olarak ele aldıklarını da vurguladı.



MALTEPE BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR ETTİ

İBB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit ise Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersizliğine dikkat çekerek, 'Ülkemizde her gün beş kişi iş kazalarında hayatını kaybediyor.' diye konuştu. Eryiğit ayrıca Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi'nin çalışma performansını örnek gösterdi. Bu modeli İBB hastanelerinde de uyguladıklarını ifade eden Eryiğit, bu konuda kendilerine yardımcı olan Maltepe Belediyesi'ne teşekkür etti.



SUNAY AKIN'DAN TOPLUMSAL ADALET VURGUSU

Konuşmaların ardından ilk oturumda gazeteci ve yazar Sunay Akın, İstanbul tarihinden insanı merkeze alan örnekleri aktararak, iş sağlığı ve güvenliği, kamu yönetimi ve toplumsal adalet ekseninde bir konuşma yaptı. Konuşması ve sunumu ayakta alkışlanan Sunay Akın'a Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen plaket takdim etti.



TEHLİKELİ MADDELER VE KİMYASAL RİSKLER MASAYA YATIRILDI

İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürü Uzman Dr. Mustafa Hakan Yılmaztürk başkanlığında gerçekleşen 2. oturumda, belediyelerde tehlikeli madde güvenliği ve kimyasallarla çalışanların sağlık riskleri ele alındı. Oturuma, 'Belediyelerde Tehlikeli Madde Güvenliği' başlığıyla Avrupa TMGD temsilcisi Makbule Fidan ve 'Tehlikeli Kimyasallarla Çalışmalarda Sağlık Riskleri' başlığıyla İşyeri Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Zühal Akgün konuşma yaptı.



DENETİMLER, BİYOLOJİK RİSKLER VE BELEDİYE UYGULAMALARI

Programın ikinci yarısında; Prof. Dr. Lütfi Alpsoy, bakanlık iş müfettişlerinin raporları ışığında İSG denetimlerine hazırlık süreci, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Altın, çalışma ortamlarındaki biyolojik risklere ilişkin hazırlık süreci, Burhan Kebabcı ise Maltepe Belediyesi'nin İSG uygulamalarıyla ilgili süreçleri hakkında sunum yaptı. Günün son oturumu ise İBB İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Dr. Özkan Kaan Karadağ başkanlığında yapıldı. Bu bölümde; Denizcilik sektöründeki meslek hastalıklarını Marmara Üniversitesi'nden Ali Deniz Akkaş ele alırken, lityum-iyon bataryalarda termal kaçak ve güvenlik risklerini Üsküdar Üniversitesi'nden Ali Cihan Erkan, okullarda proaktif güvenlik kültürünü ise Medeniyet Üniversitesi'nden Muhammet Fatih Çelebi aktardı.