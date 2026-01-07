Kimi hasta kimi yaşlı kimi ise engelli. Hepsinin ortak bir ihtiyacı var. Sıcak yemek, yalnız olmadıklarını hissettiren bir kapı sesi.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde Ordu'da hayata geçirilen Buharalı Şakir Efendi Aşevi'nde her gün kazanlar ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kaynıyor. Gece saatlerinde aşevinde başlayan mesai gün doğmadan son buluyor. Özenle pişirilen sıcak yemekler ekipler eşliğinde kapı kapı dolaşılarak günde 1000 vatandaşın sofrasına ulaştırılıyor. Böylece kendi yemeğini yapmakta zorlanan vatandaşların günlük ihtiyacı karşılanmış oluyor.

Bu hizmetle yalnızca sıcak yemek dağıtılmıyor; aynı zamanda sosyal dayanışmanın en güçlü örneklerinden biri sergileniyor. Özellikle hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar için aşevinden gelen yemekler ile 'yalnız değilsiniz' mesajını da taşıyor.

'YEMEKLERİMİZ HER GÜN SICAK BİR ŞEKİLDE BİZE ULAŞIYOR'

Vatandaşlar ise bu hizmetten oldukça memnun. Özellikle evde yemek yapamayacak durumda olan hasta ve yaşlı vatandaşlara bu hizmet ile büyük kolaylık sağlanıyor.

Her gün hanelerine getirilen sıcak yemek için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür eden vatandaşlar şöyle konuştular:

'Başkanımız Hilmi Güler'den Allah razı olsun. Kendisinden çok memnunuz. Allah böyle hizmetleri başımızdan eksik etmesin. Yemeklerimiz her gün sıcak bir şekilde bizlere ulaşıyor. Karnımızda, gönüllerimizi de doyuyor. Allah devletimize de milletimizi de çok versin.'

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi İkizce'den Mesudiye'ye, Akkuş'tan Gülyalı'ya 772 mahallede kesintisiz sıcak yemek ikramına devam ediyor.